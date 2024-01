Reggio, Fratelli d'Italia con i congressi guarda al futuro: scelti i nuovi segretari

Fratelli d’Italia guarda al futuro con i congressi che designeranno il nuovo segretario cittadino e provinciale a Reggio Calabria. Il partito di Giorgia Meloni si riorganizzerà in riva allo Stretto dandosi una nuova struttura dopo gli anni sotto la gestione del commissario provinciale Denis Nesci, eurodeputato Ecr.

“Momento importante di confronto democratico e che segna un passaggio storico per il partito a Reggio e provincia. Fratelli d’Italia celebra per la prima volta i suoi congressi e getta le basi per guardare al futuro con la solidità e lungimiranza alle quali il mio impegno, in questi quattro lunghi ed intensi anni di commissariamento, aspirava”, le parole di Nesci ai microfoni di CityNow.

L’europarlamentare ormai 4 anni fa prese in mano un partito dilaniato e alle prese con varie vicissitudini. Nell’ultimo lustro, grazie ad un lavoro costante, Fratelli d’Italia è un partito rigenerato sull’intero territorio metropolitano. A livello nazionale, l’exploit negli ultimi anno è stato totale, con Fdi che è il primo partito per consensi ed esprime la prima Presidente del consiglio donna della storia, Giorgia Meloni.

“Sarà tempo di bilanci e di nuovi obiettivi, ma sarà anche il tempo di una nuova stagione. Questa classe dirigente è pronta, è matura per affrontare le sfide che da qui in avanti l’attenderanno. Sento l’orgoglio di aver contribuito a darle questa consapevolezza. La fase congressuale è stata l’occasione per discutere, confrontarsi e pensare al partito come quella casa in cui ogni sensibilità potesse essere ascoltata e rispettata. Adesso sta a noi, da sabato, dare respiro e visione a queste scelte. L’idea di partito al quale dobbiamo puntare -evidenzia l’eurodeputato- è quello di una grande organizzazione che unisce e mette assieme i migliori profili che i nostri territori possano esprimere. La scelta di celebrare i congressi provinciali e cittadini va proprio nella direzione di strutturarlo e renderlo organico rispetto al futuro prossimo. Ma soprattutto, Fratelli d’Italia ha scelto di trovare il giusto bilanciamento tra base, dirigenza e rappresentanti istituzionali, cosicché attraverso una proficua sinergia si potranno sostenere con forza, alcune battaglie imprescindibili per Reggio Calabria e la sua provincia”, conclude Nesci.

Fdi pronta ad eleggere i nuovi segretari

Il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, prossimo a passare il testimone, non si sbilancia riguardo i nomi dei due segretari che (nella città di Reggio Calabria e nel territorio metropolitano) daranno il via ad una nuova a partire da sabato. Dopo un costante dialogo interno al partito in questi mesi, con un confronto tra le varie anime di Fdi, si è arrivati ad individuare in maniera collegiale due profili che nel congresso di sabato saranno investiti della nuova carica.

Secondo quanto raccolto da CityNow, saranno Bruno Squillaci il nuovo segretario provinciale di Fdi ed Ersilia Cedro la nuova segretaria cittadina.

Squillaci, fedelissimo di Denis Nesci da diversi anni, dopo la prima esperienza politica con Alleanza Nazionale, è passato al PDL e successivamente, dopo lo scioglimento e una breve esperienza in Forza Italia prima è passato al Nuovo Centro Destra dopo (eletto nell’Assemblea Nazionale).

Dal 2017 è Commissario del Circolo di Fratelli d’Italia di Bovalino, dirigente provinciale e responsabile del Dipartimento Organizzazione. Dal 2020 invece è Vice Commissario Provinciale. Già Consigliere e Assessore comunale a Bovalino, attualmente è capogruppo di opposizione di una lista civica.

Ersilia Cedro, vicina al consigliere regionale e capogruppo Giuseppe Neri, è una storica militante della destra reggina, con un passato nel Msi prima del passaggio in Fratelli d’Italia. Attuale consigliere comunale a Platì, è capogruppo dei consiglieri di opposizione.