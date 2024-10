Freddo in Calabria: Gambarie innevata, primi fiocchi anche a Reggio – FOTO

di Federica Geria – Come già previsto dal meteo l’alta pressione ha abbandonato l’Italia a favore di aria molto più fredda, ed è in arrivo un’ondata di gelo e neve.

Anche in Calabria si è verificato un forte calo delle temperature, soprattutto durante la notte, che ha favorito la caduta della neve a bassa quota.

Le cime delle più importanti località montuose calabresi sono infatti completamente imbiancate: neve a Gambarie e sull’Aspromonte, e soprattutto in Sila dove ha raggiunto i 20 centimetri.

Anche stamattina la città di Reggio Calabria ha potuto godere di un piccolo spettacolo: una breve ma suggestiva nevicata nel magico scenario dello stretto, fiocchi di neve sul mare e sfondo della Sicilia.

In tutta la regione sono in atto nevicate di varie intensità che potrebbero anche ripetersi durante l’arco della giornata. Il clima invece dovrebbe migliorare nei prossimi giorni, portando temperature leggermente in rialzo.

I tanti reggini sono in trepida attesa di poter recarsi a Gambarie con scii e snowboard sotto braccio e godere delle tante novità di questa stagione invernale.

Infatti i funzionari del Comune di Santo Stefano coordinati dal sindaco Francesco Malara, lo scorso settembre hanno deliberato le linee di indirizzo all’ufficio tecnico con impegno di spesa per la manutenzione delle piste da sci.

“Sugli impianti della Nord, Sud ed Azzurra stiamo prevedendo alcuni miglioramenti – aveva spiegato il sindaco Malara ai microfoni di CityNow – anche quest’anno ci sarà lo snow park (migliorato e posizionato sulla “Azzurra” con accesso gratuito), sarà migliorato il servizio web–cam per controllare la situazione meteo reale attraverso il nostro portale, verrà distribuita una tessera stagionale con microchip per consentire un accesso più immediato alle piste e sarà predisposta una convenzione con la Guardia di Finanza per quanto riguarda il soccorso alpino con una maggiore vigilanza e sicurezza sulle piste. Dalla parte opposta dello skilift stiamo realizzando una piccola pista da bob artificiale. E’ già arrivata tutta l’attrezzatura ed il materiale e contiamo di ultimarla entro la fine dell’anno utilizzabile per l’estate 2017. ”