Fridays for future, Delfino: “Reggini consapevoli e uniti in questa battaglia”

Presente alla marcia per la sensibilizzazione dell’emergenza climatica globale il Presidente del Consiglio Comunale, Demetrio Delfino.

Delfino ai microfoni di CityNow ha affermato:

“Siamo molto contenti dell’affluenza di tantissimi giovani della nostra città che, oggi, sono scesi in piazza a manifestare. Ci conforta sapere che, per le battaglie future, troveremo il sostegno delle nuove generazioni che, in questa circostanza, hanno dimostrato grande sensibilità e responsabilità.

Combattere l’emergenza climatica rappresenta una battaglia quantomai attuale, proprio oggi all’ordine del giorno c’è infatti una mozione per incentivare cittadini e istituzioni all’uso delle buone pratiche. Come Città Metropolitana abbiamo già aderito al ‘plastic free’, ma il percorso è ancora lungo”.