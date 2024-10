Fridays for future a Reggio Calabria: la rivoluzione parte (anche) da qui – FOTO

“Fridays for future” letteralmente “i venerdì per il futuro“. Lo stato di emergenza ambientale ed ecologica del nostro pianeta sembra stia, finalmente, diventando una priorità.

A battersi strenuamente per un futuro migliore sono proprio le nuove generazioni, che dovranno fare i conti con le conseguenze del cambiamento climatico.

Sono 150 le città italiane che hanno aderito alla manifestazione globale, tra queste anche Reggio Calabria. Gli studenti, le associazioni e le istituzioni questa mattina scendono in piazza per la sensibilizzazione sullo stato di salute del nostro pianeta.

La battaglia di Greta Thunberg, 16enne svedese divenuta il volto della lotta al cambiamento climatico, è stata appoggiata anche dal neo ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che ha invitato i presidi d’Italia a giustificare l’assenza dei ragazzi dalle lezioni in occasione del 3° sciopero mondiale.

I reggini sono pronti a partecipare al corteo che si estenderà lungo il corso Garibaldi. I cartelloni preparati per l’evento recitano gli slogan più comuni “There is no planet B”, “Save the planet”, “Not only on friday, our future is everyday”. Ve ne sono però alcuni molto originali, come ad esempio: “Alexa stop the global warming”, “Meno parole, più fatti. Di rifiuti ne abbiamo tanti”, “Cambiamo il sistema non il clima”, “La terra non è usa e getta”, “C’avete rotto i polmoni”.

Ecco le prime foto dei manifestanti a piazza De Nava.