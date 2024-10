Brescia, Inzaghi: ‘La storia del Var va chiarita. Ti passa anche la voglia…’

Il tecnico delle rondinelle si è lamentato per il mancato utilizzo della tecnologia su un episodio in area

Uno scoppiettante 2-2 tra il Frosinone ed il Brescia, due delle squadre favorite per la vittoria finale in questo appassionante ed equilibrato campionato di serie B. Mister Inzaghi a fine gara, è tornato su un episodio che ha fatto molto discutere ed ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Mi spiace per come è finita però questa storia del VAR va chiarita. Già l’anno scorso l’ho pagata amaramente e visto che mi piace il calcio vero, poi dopo magari ti passa un pò anche la voglia. Io dico solo di fare chiarezza. Accettiamo il risultato del campo, è stata una partita difficile“.