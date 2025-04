Frosinone: un ex Reggina fuori dai programmi tecnici

Dopo aver lasciato la Reggina, si è trasferito al Parma dove ha ottenuto insieme ad altri ex amaranto come Delprato, Hernani, Charpentier, la promozione in serie A. A metà di questa stagione il trasferimento al Frosinone con la squadra gialloblu impelagata nei bassifondi della classifica e pochissime apparizioni per lui. Secondo quanto riferiscono i colleghi di calciofrosinone.it, Gianluca Di Chiara adesso è fuori dai programmi tecnici ormai da tempo e certamente non giocherà più fino al termine di questa stagione:

“Da qualche giornata a questa parte mister Bianco non convoca più Gianluca Di Chiara. Una scelta forte che nulla ha a che vedere con eventuali problemi fisici per il terzino del Frosinone, in quanto non sono mai stati comunicati dalla società giallazzurra. Di Chiara dunque, un po’ come Biraschi, non rientra più nei piani del tecnico. E, a meno di clamorosi dietrofront, non lo sarà fino a fine stagione“.