Serie B: Cosenza, speranze salvezza ridottissime. Arriva il no anche dal Tar del Lazio

Si giocava molto del proprio futuro il Cosenza nel ricorso presentato al Tar del Lazio per la sospensione dei quattro punti di penalizzazione. Ci sperava il presidente Guarascio dopo aver perso in tutte le aule dei tribunali sportivi, voleva crederci la squadra, per presentarsi con una classifica meno preoccupante nello scontro diretto di venerdi contro la Salernitana. E invece è arrivato un altro no, così come riferiscono i colleghi di cosenzachannel.it: “Il Tribunale amministrativo del Lazio ha deliberato. La richiesta di sospensiva è stata respinta. La sentenza emessa dal Tar del Lazio dopo il ricorso del Cosenza ha visto i giudici dare ragione ai precedenti gradi di giustizia sportiva. I punti in classifica, dunque, restano 27. Così come resta identica la distanza dai playout, otto punti. Le ultime giornate, dunque, sembrano essere più un’agonia verso la retrocessione che un’effettiva corsa salvezza. La retrocessione potrebbe arrivare già in casa contro il Bari il primo maggio“.