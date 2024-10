Serie B: tuttofrosinone rettifica la notizia su Grosso e Iemmello

Era apparsa la notizia su tuttofrosinone.com, riguardo un allontanamento dal rettangolo di gioco di Iemmello da parte del tecnico Grosso, dopo un duro scontro di gioco in allenamento ripresa da diverse testate online. Lo stesso sito fa una rettifica sull’accaduto:

“In merito all’articolo pubblicato in data odierna alle ore 9:00, dal titolo “Frosinone, scintille in allenamento: Grosso avrebbe mandato via Iemmello” si rettifica quanto precedentemente pubblicato poichè ci è stato fatto notare che si è trattato esclusivamente di uno scontro di gioco durante la consueta partitella finale senza ripercussioni alcune tra il tecnico e il calciatore coinvolto. Si chiede scusa ai diretti interessati per la notizia fuorviante”.