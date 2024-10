Frosinone: mister Grosso racconta cosa lo preoccupa della Reggina

Grande attesa per il posticipo serale tra la capolista Frosinone e la Reggina. La squadra di Grosso alla ricerca della vittoria che potrebbe regalare la promozione in serie A con tre giornate di anticipo, ma dipenderà anche da ciò che accadrà a Bari, terzo in classifica. Gli amaranto, in attesa di quello che accadrà nella prossima udienza al TFN (4 maggio), con probabile nuova penalizzazione e successivamente alla Corte Federale d’Appello, deve puntare a fare più punti possibili nelle prossime quattro gare. In conferenza stampa ha parlato mister Grosso, dichiarazioni ripresa da frosinonecalcio.com. Il passaggio sulla Reggina: “Il timore è sempre lo stesso: affrontare squadre che hanno qualità. Sarà il caso anche della Reggina che è stata appaiata con noi per un girone intero. Poi ha avuto qualche difficoltà, è tornata bene ed ha avuto delle battute d’arresto ma ha giocatori molto validi, ha fatto investimenti su ragazzi interessanti. Giocheremo una partita come tutte le altre da prendere nella maniera giusta. Noi lo sappiamo e cercheremo di farlo anche questa volta”.

Le assenze del Frosinone

“Non ci sarà Kone, come non saranno a disposizione anche Lulic e Szyminski, oltre a Oyono e Mulattieri. Ma ci focalizzeremo su quelli che saranno a disposizione”.