Reggina, Inzaghi presenta la gara con il Frosinone e parla anche del suo futuro

Tra due giorni la Reggina scenderà in campo in posticipo contro la capolista Frosinone. La presentazione affidata al tecnico Pippo Inzaghi: “Quello che ho detto alla squadra è che non bisogna stare dietro alle chiacchiere. Abbiamo 49 punti perchè li abbiamo conquistati sul campo, nessun alibi, c’è una grande possibilità di mantenere la posizione all’interno dei play off. Dipende da noi e questo è un grande vantaggio che desideriamo difendere. Tutta questa situazione deve essere per noi uno stimolo, raggiungere il sogno, io mi fido della mia società. Non voglio rimpianti nè alibi, i giocatori non ne hanno, i punti che abbiamo sono 49”.

“Il Frosinone è la squadra che ho sempre indicato come favorita. La promozione è stata costruita già dalla passata stagione, complimenti a loro, sono da esempio. In Italia non è semplice costruire ed è per questo che i meriti si raddoppiano. Pierozzi è squalificato, Gagliolo sta bene ma lo teniamo per la prossima. Saremo in grado di fare una grande partita, loro si giocano la promozione e vogliono ottenerla anticipatamente, noi daremo battaglia. Galabinov ha avuto diversi problemi ed un fastidio muscolare dopo aver recuperato dall’infortunio. Il modulo? Conta l’atteggiamento, abbiamo vinto e perso con diverse soluzioni, puntiamo a fare una bella partita”.

