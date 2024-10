Morte Presidente Santelli, Falcomatà: ‘È il momento del silenzio. Rispettiamo il dolore’

“Lo conosco.

Il freddo alle ossa e i colori tutto intorno improvvisamente grigi. Lo conosco il chiasso, i bisbigli, i fiumi di persone intorno e la sensazione di essere solo.

Lo conosco il vuoto, i rumori stereotipati di chi ti saluta; conosco le smorfie, l’imbarazzo, la commozione finta e vera.

Conosco gli interrogativi macabri di quelli che pensano già a come affrontare i mesi successivi e conosco l’imbarazzo finto nel dire che comunque bisogna iniziare a pensarci.

Conosco tutto questo cinema, conosco tutti gli attori. E in queste ore li sto rivedendo e rivivendo.

Fermatevi, per favore. Bisogna avere rispetto per le persone, per il loro dolore, serve rispetto per la morte.

Questo è il momento del silenzio e forse anche io sto scrivendo troppo”.

Lo ha scritto, in riferimento alla prematura scomparsa del Presidente della Regione Calabria, il sindaco Giuseppe Falcomatà in un post su Facebook. Proprio in questi minuti a Cosenza, il feretro è arrivato nella Chiesa di San Nicola dove i parenti hanno scelto di celebrare il funerale. La cerimonia funebre si terrà in forma privata questo pomeriggio.