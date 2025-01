Addio a Stellario Baccellieri, l’artista amico dei reggini: i funerali in Cattedrale

Reggio Calabria piange la scomparsa di Stellario Baccellieri, noto maestro pittore, venuto a mancare il 4 gennaio 2025. L’artista, conosciuto per il suo talento e il contributo al panorama artistico locale e non solo, lascia un vuoto profondo nel cuore di amici e familiari.

A darne il triste annuncio sono i fratelli Antonino, con la moglie Adalgisa Pegna, e Placido, con la moglie Angela Maria Palazzolo, insieme agli adorati nipoti Domenico, Alessandro, Barbara e Nico.

La salma sarà vegliata presso la chiesa di Santo Cristo dei Bianchi, situata in via Miraglia, un luogo scelto per consentire a chiunque lo desideri di porgere un ultimo saluto a Stellario.

I funerali si terranno lunedì 6 gennaio alle ore 15:00 presso la Cattedrale di Reggio Calabria. Lì, familiari, amici e conoscenti si riuniranno per rendere omaggio alla vita e all’opera del grande artista.

La città intera si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di dolore. Stellario Baccellieri sarà ricordato non solo per la sua maestria pittorica, ma anche per il suo spirito creativo e il contributo alla cultura reggina.