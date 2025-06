Furto d’acqua del Comune? Cardia: ‘Barreca farebbe bene a tecere. Non era neanche presente in Commissione’

“Il Consigliere Barreca dovrebbe occuparsi di gestire decentemente la propria delega all’idrico, considerato che la maggior parte dei cittadini non si sono nemmeno accorti che esista un delegato alla materia. Barreca, che oggi agita la minatoria bandiera della querela contro il Professore Veronese, dovrebbe innanzitutto spiegare ai cittadini perché ieri – seppur regolarmente convocato – non si è presentato in Commissione Controllo e Garanzia a chiarire la posizione politica del Comune rispetto alla denuncia sulla mancata installazione dei contatori negli edifici di proprietà comunale.

La mancata presenza in Commissione e la trasparenza

Noi, invece, ringraziamo il Professore Veronese per avere acceso un faro su una vicenda dai contorni poco chiari, che denota l’ennesimo atto di assenza di trasparenza a Palazzo San Giorgio. Forse Barreca non si è presentato perché non sapeva cosa dire, o come giustificarsi, o, più semplicemente, perché teme di rendere chiarimenti e di essere controllato.

“Ma Barreca è lo stesso Consigliere Comunale che all’ultimo Consiglio Comunale ha invitato tutti a ‘non andare a guardare i peletti’?”

Le competenze in discussione e le responsabilità

Barreca parla dell’incompetenza altrui, ma quali conoscenze, capacità o attitudini può vantare in materia di contabilità pubblica? Se sono le stesse con cui sta gestendo la delega all’idrico, allora farebbe meglio a tacere.

Invitiamo, piuttosto, il Consigliere Barreca e il Vicesindaco Brunetti a sporgere denuncia se sono a conoscenza di ulteriori situazioni penalmente rilevanti, atteso che continuano ad affermare che tutti i Comuni calabresi si trovano nelle stesse condizioni dell’amministrazione di Reggio Calabria, vale a dire con gli immobili privi di contatori.

Una città che perde pezzi e fiducia

Noi, a differenza loro, abbiamo fiducia nei Sindaci calabresi, ad eccezione di uno, quello di Reggio Calabria, che continua inesorabilmente a perdere pezzi, stante la totale incapacità di fornire risposte ai cittadini su temi essenziali quali, ad esempio, proprio il servizio idrico.