‘Fusese’, in Calabria 46 milioni di euro per i disoccupati che vogliono avviare attività imprenditoriali

Importante opportunità per l’occupazione in Calabria. Dettagli sul finanziamento e le agevolazioni

Con una forte soddisfazione, l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Giovanni Calabrese, ha annunciato l’approvazione, da parte della Giunta del governo Occhiuto, del programma “Fund for Self Employment and Self Entrepreneurship (Fusese)”. Questo nuovo strumento finanziario è stato concepito come una grande opportunità per stimolare la creazione di occupazione in Calabria, affrontando direttamente il problema della disoccupazione e della migrazione dalla regione.

Un sostegno concreto per l’imprenditoria calabrese

Con una dotazione finanziaria iniziale di 46 milioni di euro, Fusese mira a supportare circa 400 calabresi disoccupati che desiderano avviare una nuova attività imprenditoriale in Calabria. Il programma è una misura del Pr Calabria Fesr Fse 2021/2027, ed è incentrato sull’obiettivo specifico 4.1-Azione 4.a.1, volto a migliorare l’accesso al mercato del lavoro e sostenere i lavoratori disoccupati e svantaggiati.

Giovanni Calabrese ha sottolineato l’importanza di questa misura:

“Con questa azione, con importanti e ingenti risorse finalizzate a creare occupazione, oggi siamo di fronte a una concreta occasione favorevole per costruire in Calabria e ridurre il tasso di disoccupazione e di migrazione.”

Dettagli sul finanziamento e le agevolazioni

Fusese permette di ottenere un finanziamento che prevede due componenti:

Prestito agevolato (microcredito) Sovvenzione a fondo perduto

Le agevolazioni sono pensate per incentivare soprattutto iniziative che favoriscono lo sviluppo dell’economia circolare, il risparmio energetico, e la tutela dell’ambiente naturale e delle risorse culturali regionali. Oltre al lavoro autonomo, vengono privilegiati i progetti che promuovono un impatto positivo sulla sostenibilità e sull’innovazione.

Nel dettaglio, i contributi per le attività di lavoro autonomo e le ditte individuali sono così suddivisi:

Importo massimo di finanziamento : 78.000 euro Prestito massimo: 40.000 euro Sovvenzione a fondo perduto: 38.000 euro

: 78.000 euro

Per le società di persone, l’importo massimo di finanziamento arriva a 148.000 euro, suddivisi come segue:

Prestito massimo: 75.000 euro

Sovvenzione a fondo perduto: 73.000 euro

Parte di prestito a tasso 0

L’impegno del governo regionale per la crescita del territorio

L’assessore Giovanni Calabrese ha ribadito l’impegno del governo regionale nel sostenere le donne e gli uomini calabresi che desiderano diventare imprenditori:

“Sosterremo le donne e gli uomini calabresi che vorranno diventare imprenditori, perché possano crederci e contribuire allo sviluppo della nostra Calabria.”

In particolare, il Piano per il lavoro, elaborato dal dipartimento regionale e condiviso con il Tavolo regionale per i servizi e le politiche del lavoro, rappresenta una programmazione concreta e un percorso di crescita che il governo regionale sta mettendo in atto, attraverso politiche attive e azioni tangibili, per rispondere alle esigenze della comunità calabrese.