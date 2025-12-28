Futsal +: i sogni di gloria del giovane portiere della Futura De Lorenzo

“Sono stati giorni intensi, giorni in cui abbiamo imparato molti principi del calcio dei grandi”. Giuseppe De Lorenzo, portiere della Cadi Antincendi Futura Under 17, non nasconde l’entusiasmo al ritorno dallo stage di Futsal+ a Roma, dove ha condiviso l’esperienza con il compagno di squadra Domenico Turiano.

Un progetto federale di alto livello che dal 9 al 12 dicembre ha riunito al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” alcuni dei migliori talenti del calcio a 5 italiano.

“Il Futsal+ è una cosa incredibile”, continua De Lorenzo, riferendosi al percorso formativo avanzato della Federazione. “Indossare quella maglia, la maglia azzurra è stata un’emozione che spero di poter ripetere al più presto”.

Un’esperienza che ha lasciato il segno nel giovane estremo difensore nativo di Scilla, consapevole del salto di qualità vissuto: “Il livello era altissimo, l’intensità fortissima. Si può sbagliare, ma il meno possibile. E credo che abbiamo dato una bella risposta, anche se forse già si aspettavano qualcosa da noi, conoscendoci”.

La chiacchierata con De Lorenzo non poteva che toccare la sua squadra, la Cadi Under 17, una delle rivelazioni in positivo di questa stagione. “Questo gruppo è nato quest’anno, è un gruppo sano che punta in alto”, spiega con convinzione.

“Punta soprattutto a vincere lo scudetto, non ci nascondiamo. Si parla molto di questo obiettivo e noi dimostriamo giorno per giorno di cosa siamo capaci. Già dal 27 agosto ci alleniamo con una fame, una voglia e un’unione incredibili. Vogliamo vincere a tutti i costi”.

Una tradizione, quella della Costa Viola, che si rinnova e guarda anche ai “fratelli maggiori”: “In prima squadra e in Under 19 c’è Andrea Ramondino da Bagnara Calabra”, ricorda De Lorenzo, sottolineando il percorso virtuoso del vivaio.

E proprio quando si parla di punti di riferimento, il pensiero del giovane portiere va a due figure: “Paolo Parisi sì, è il più esperto di tutti, è alla Cadi da molti anni. Ma anche Andrea Ramondino mi ha insegnato molto, facendo da primo portiere in Under 19. Mi ha svelato qualche trucco del mestiere”. De Lorenzo non dimentica di tifare per la prima squadra: “Paolo Parisi è un grandissimo portiere e viene da una partita sontuosa contro il Giovinazzo. L’ho vista da casa sul canale della Divisione Nazionale Calcio 5: è stato fenomenale. Peccato per il gol subìto, ma quei tre punti sono pesantissimi per il nostro campionato.Si parlava di una crisi, ma secondo me è inesistente. È stato solo un brutto periodo e ora ci stiamo rialzando”.

Concludendo la chiacchierata, De Lorenzo non nasconde il suo sogno più grande: quello azzurro. Un obiettivo che, dopo l’esperienza di Futsal+, sembra meno lontano e saluta, lasciando intendere che per lui e per questa generazione di talenti della Cadi, il viaggio è appena iniziato.