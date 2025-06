Andrea Falcone: ‘Una stagione intensa, ma il merito è della squadra’

Andrea Falcone, uno dei protagonisti della Polisportiva Futura in Serie A2 Elite, si è concesso a una riflessione sulla stagione appena conclusa, tra ricordi emozionanti e un futuro ancora tutto da scrivere.

Intervistato sulle sue prestazioni, Falcone ha subito spostato l’attenzione dal singolo al collettivo: “Assolutamente sì, è stata una stagione intensa, combattuta e in continuo miglioramento, ma non è una questione personale. È sempre stata una questione di squadra. La mia stagione è dovuta a loro, e non mi stancherò mai di dirlo“.

Una dichiarazione che sottolinea lo spirito di gruppo, nonostante i riflettori spesso puntati sulle sue giocate. E quando gli viene chiesto chi, in campo, gli abbia passato più palloni, scherza: “L’unico è stato Honorio che me la passava! Gli altri no…“, lasciando spazio a una risata.

“Respirare l’ambiente, il sostegno di tutti… un’emozione che non dimenticherò“.

Un momento che va oltre il risultato sportivo, toccando corde più intime e dimostrando quanto il calcio a cinque sia, per lui, anche passione condivisa.

Lasciando intendere che il legame con la Polisportiva Futura potrebbe continuare.

Una stagione, dunque, fatta di crescita e sentimenti puri. Quella di Falcone non è solo una storia di gol e assist, ma di un uomo che vive lo sport come un’avventura collettiva. E il prossimo capitolo, si spera, sarà ancora più emozionante.