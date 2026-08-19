Reggio, alla chiesa degli artisti ‘La Calabria tra Medioevo ed età moderna’

Proseguono nella suggestiva cornice dello spazio del Chiostro della chiesa degli Artisti di Reggio Calabria gli appuntamenti del Centro Internazionale Scrittori della Calabria, in sinergia con la Deputazione di Storia Patria per la Calabria e con la stessa chiesa, mercoledì 19 agosto 2026, alle ore 21:00, promuovono la conferenza: “La Calabria tra Medioevo ed Età Moderna (Secoli XV – XVI)”.

Apre la manifestazione don Antonio Cannizzaro, parroco della chiesa di San Giorgio al Corso Tempio della Vittoria, e coordina Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria.

Relazionerà il Prof. Giuseppe Caridi, storico, già Ordinario di Storia Moderna dell’Università di Messina, studioso degli aspetti sociali, economici, religiosi e politico-amministrativi della Calabria. Il passaggio tra il XV e il XVI secolo rappresenta per la Calabria un periodo di profonda trasformazione politica, sociale e culturale.

Giuseppe Caridi è autore di numerosi libri, monografie, saggi e articoli. Dal novembre 2000 ricopre l’incarico di Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dal 2004 è Presidente del Centro Studi e promozione Culturale “Gaetano Cingari” ed è, inoltre, componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria.