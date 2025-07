Futura riparte dalle conferme: Honorio e Martino, il tandem vincente sulla panchina

La Futura ha scelto di puntare ancora sulla coppia Humberto Honorio e Tonino Martino, riconfermandoli alla guida tecnica per la prossima stagione di A2 Elite. I due, che potranno vestire anche il doppio ruolo di giocatori-allenatori, hanno dimostrato grande competenza, portando la squadra a un passo dalla massima serie A, con un memorabile playoff giocato contro Pescara e conquistando la fiducia del pubblico del Palattinà.

Attenti, bravissimi nel gestire il gruppo, Honorio e Martino hanno convinto per determinazione e voglia di vincere. L’atteggiamento mai arrendevole del club è divenuto un marchio di fabbrica bellissimo.

Humberto Honorio è una leggenda del calcio a 5 italiano. Arrivato in Italia nel 2003, ha lasciato il segno in Serie A : tre scudetti, quattro Coppe Italia e dieci Supercoppe, oltre a essere stato nominato ottavo miglior giocatore al mondo nel 2018. È approdato alla Futura, diventando un punto di riferimento.

Tonino Martino, invece, ha iniziato nel calcio a 11 con la Reggina, per poi dedicarsi al futsal. Dopo le prime esperienze in A2 e Serie A (giocando anche per la gloriosa Reggio Calcio a 5), è diventato un portiere solido e affidabile, apprezzato per la sua disciplina tattica. Ritornato alla Futura è diventato un leader e, dalla scorsa stagione, allenatore insieme a Honorio.

La loro prima stagione in panchina è stata entusiasmante: hanno guidato la Futura a un ottimo campionato, sfiorando la promozione in Serie A. La loro esperienza, unita alla complementarità dei ruoli ha creato un mix perfetto.

Con questa riconferma, la società punta a portare avanti il lavoro iniziato e a regalare al pubblico altre emozioni.