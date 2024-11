Scalavino: ‘La Futura non molla mai, è da sempre conosciuta per questo’

Sabato è partitissima. Al Palalivatino, i giallo-blu allenati dal tandem Honorio-Martino se la vedranno con la seconda forza del torneo, i Bulldogs di Capurso.

Paolo Scalavino, astro nascente assoluto dell’intero torneo, dopo la doppietta e la maxi prestazione offerta contro Giovinazzo fa il punto:

“Contro Giovinazzo è stata una partita bellissima. Mancava la vittoria e ci siamo riusciti. Abbiamo perso dei punti per strada dove non meritavamo, assolutamente di perdere, nonostante l’organizzazione delle squadre avversarie. Con Mascalucia abbiamo pagato la legge del powerplay, con il Cus Molise , le abbiamo provate, veramente tutte fino in fondo. Per vincere contro Giovinazzo ci siamo allenati veramente bene”.

“La Futura è conosciuta per questo. Non molla mai. Siamo dei guerrieri. Erano necessari i tre punti, oggi guardiamo avanti”.

“La vittoria è per gli infortunati, specialmente il Capitano Cividini ed Eriel Pizetta.

Non posso non spendere due parole per l’ultima partita giocata da Humberto Honorio, il nostro condottiero.

Se gioca come ha giocato contro Giovinazzo potrà giocare fino ‘ad ottant’anni’ (ride).

E’ un esempio di vita, una leggenda sul rettangolo di gioco”.