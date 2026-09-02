Scopelliti si racconta: ‘Stagione complicata ed intensa, ma siamo pronti a stupire. Il derby? Sempre emozione speciale’

Il calcettista reggino ha tracciato le linee guida della nuova stagione, tra conferme, novità e quel sapore speciale che solo i derby sanno regalare. Scopelliti non nasconde il legame profondo con la maglia della Cadi: “Come ogni anno c’è tanta voglia di far bene. Ci stiamo preparando per affrontare una stagione che sarà difficile, ma vogliamo farci trovare pronti”.

Grande attesa per il nuovo allenatore, un tecnico dal profilo internazionale che non ha bisogno di presentazioni, Sylvio Rocha: “È un mister che personalmente seguo da tanto tempo, così come molti dei giocatori che giocano alla Futura. È sicuramente importantissimo averlo qui e spero possa fare bene anche con noi”, ha dichiarato Scopelliti, mostrando entusiasmo e voglia di apprendere: “Cercherò di assorbire il più possibile, sia come giovane allenatore che come persona”.

Il nuovo campionato porterà la squadra a macinare chilometri su e giù per lo Stivale, con un girone che ricorda quello di due anni fa, ma ancora più esteso. “Sarà una stagione complicata, con tante squadre attrezzate. Sulla carta possiamo far bene, ma sarà il campo il vero giudice”, ha sottolineato il giocatore, che non nasconde le difficoltà ma nemmeno la determinazione. Uno degli aspetti più attesi è il ritorno del derby con il Cosenza, ma non solo: “È sempre bello, anche perché quest’anno ce n’è un altro con il Messina, che per la storia tra Reggio e Messina è altrettanto affascinante. Con la Pirossigeno è sempre un bel derby, e poi c’è Gianluca Parisi dall’altra parte, quindi ha un sapore ancora più speciale”.