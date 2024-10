La Futura inizia bene: successo corsaro in Under 23 a Messina

La prima ufficiale della Futura inizia bene. 3 a 4 in casa dell’agguerrito Messina Futsal.

Battuto il fattore campo e turno superato nello spareggio di Coppa Under 23 che permette ai ragazzi di Mister De Stefano, alla prima assoluta insieme di superare l’ostacolo peloritano.

Si parte con la new entry Venuto, ex di turno tra i pali aggiunto al Capitano Andrea Falcone, Melito, Scalavino ed Alessandro Squillaci.

Nel primo tempo inizia meglio Messina che realizza con Centorrino.

Il pareggio, arriva dai piedi del capitano Andrea Falcone.

Gol capolavoro di tacco, e vantaggio Futura con Francesco Labate per l’uno a due.

Pari e sorpasso, ancora con Centorrino, realmente scatenato che chiude il primo tempo.

Nella ripresa, doppio gol Futura a metà tempo: prima Falcone su assist di Scalavino.

Gol decisivo di Alessandro Squillaci per il finale con lunga gestione del vantaggio.

Prova coraggiosa per i giallo-blu.

Quello che dovrà essere il “motivo dominante” anche in A2 Elite diventa importante anche per la selezione Under 23: molto bene Andrea Falcone, condottiero della selezione.

Tanto sacrificio e coraggio per Gabriele Squillaci ma è il gruppo, nel complesso, per mentalità e tenuta a convincere.