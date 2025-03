Futura : Il vicepresidente Filiberto Mallamaci racconta la stagione

In vista delle ultime sei giornate di campionato, Filiberto Mallamaci, vicepresidente della Polisportiva Futura, squadra militante in A2 Elite di Futsal, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione in corso, tra difficoltà, successi e obiettivi futuri.

È arrivato un messaggio da parte del presidente Nino Mallamaci abbastanza chiaro: ora possiamo giocare tranquilli e puntare ai play-off. Nel girone di andata abbiamo perso tre partite, nel ritorno solo una. Il percorso continua a essere di alti livelli, e con tranquillità possiamo andare avanti.

La stagione della Futura è stata caratterizzata da una serie di infortuni gravi che avrebbero potuto compromettere il cammino della squadra. “Abbiamo avuto quattro infortuni, uno più grave dell’altro”, ha spiegato il vicepresidente Mallamaci. “Jean Cividini, il nostro capitano non è mai potuto scendere in campo, Antonio Pannuti ha giocato solo due partite, Gabriele Squillaci è stato fuori per tutta la stagione e Simone Minnella, su cui avevamo costruito moltissimo, è stato un duro colpo. Nonostante tutto, siamo riusciti a tirare il meglio da questa situazione”.

La stagione ha visto emergere giovani talenti accanto a vere e proprie certezze “Eriel Pizetta è determinante in ogni partita, Andrea Falcone continua a essere un punto di riferimento, e la crescita di Francesco Labate ci lascia ben sperare per il futuro”, ha commentato il vicepresidente.

Mallamaci ha anche parlato della scelta audace di puntare su una panchina giovane ma esperta: “Il tandem Honorio e Martino? Era una scommessa, ma è stata vinta. Stiamo gettando le basi per la squadra dei prossimi anni, con una logica di territorio e appartenenza alla maglia”.

Un capitolo a parte è dedicato al tifo: “Non ci sono parole per descrivere le emozioni che trasmettono le mamme della curva e i bambini della scuola calcio. Sono il futuro della Futura”, ha detto Mallamaci. “Quando il gruppo che sta allenando Eriel arriverà all’under 15 e under 17, farà veramente bene a livelli importanti, ne sono sicuro”.

Grazie alla collaborazione con la Reggina Calcio, anche le fasce inferiori stanno ottenendo risultati importanti. “L’accordo con la Reggina parte da lontano e ci permette di integrare Futsal e Calcio, un progetto che sta dando frutti”, ha spiegato Mallamaci, rispettando le normative e seguendo determinati alle progettualità, non ai risultati.

. Mancano sei giornate, tutte complicate, ma la Futura punta ai play-off. “Dobbiamo fare il nostro, soprattutto in casa”, ha dichiarato il vicepresidente. “Veniamo da un girone imbattuto, chissà che non possiamo continuare così”.

Il momento più bello della stagione? “Il gol di Eriel Pizetta su assist di Peppe Scopelliti in Coppa Italia contro il Taranto”, ha concluso Mallamaci. “A 27 secondi dalla fine, con il portiere di movimento, abbiamo segnato un gol pazzesco che rappresenta lo spirito di questa squadra: non muore mai”.