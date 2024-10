Galliani: ‘Il Monza in un modo o nell’altro il prossimo anno farà la B’

Lunga intervista rilasciata dall’Amministratore Delegato del Monza Adriano Galliani a Radio24, parlando dell’attuale situazione, degli scenari possibili, dell’emergenza sportiva ed economica. I passaggi ripresi da monza-news.it:

“Il Coronavirus non lo immaginavo affatto, ci ha spiazzato. Mi auguro che il campionato possa terminare regolarmente visto il vantaggio abissale accumulato dal Monza. Agire di sistema è difficile, bisogna intervenire soggettivamente caso per caso a livello di società che sono delle S.p.A. Purtroppo in Serie C il 70% dei calciatori percepisce meno di 50 mila euro al lordo.

“Non accettiamo eventuale permanenza in C con il congelamento, il ragionamento stride. Il Monza primo non può rimanere in Terza Serie e ultima in B mantenere la cadetteria. In caso di blocco definitivo avremmo vinto legittimamente sul campo e dopo gli sforzi fatti il Monza non meriterebbe di rimanerci, faremmo chiaramente ricorso. Il Monza in un modo o nell’altro farà la B la prossima stagione.

Sugli stipendi abbiamo deciso, col permesso del patron Silvio Berlusconi, di proporre riduzione stipendi solo ai giocatori e il mister della Prima che hanno accettato responsabilmente. Nessun’altra riduzione a staff tecnici e ai dipendenti appartenenti alla nostra società.

Concludere i tornei è fondamentale per diritti tv e sponsor, visto che in tal caso si avrebbero il 10% delle perdite, chiudendoli anzitempo invece dal 30 al 40 come percentuale all’incirca. La pensa come me anche il presidente della FIFA Gianni Infantino. Io vedo una stagione che si chiude in autunno a porte chiuse e anche la prossima senza tifosi per diverso tempo. L’assenza di pubblico è terribile, ma a porte chiuse il calcio può continuare altrimenti salta per aria, se ci si ferma, viste le perdite eventuali di 600/700 milioni. Io proporrei anche di basarsi sul modello argentino-brasiliano, svolgere i prossimi due campionati negli anni solari 2021 e 2022 da febbraio a novembre”.