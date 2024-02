Truffe e furti a Gallico, incontro con la Polizia di Stato

Nell’ultimo periodo stiamo assistendo in tutto il territorio provinciale di Reggio Calabria alla moltiplicazione di reati quali truffe e furti in casa, soprattutto a danno di persone anziane e sole. Per provare ad arginare questo triste fenomeno e per informare i cittadini su come prevenire e difendersi, la Comunità Parrocchiale “San Biagio Vescovo e Martire” e “San Nicola di Bari” di Gallico Superiore ospiterà un interessante incontro con la Polizia di Stato. L’iniziativa si terrà lunedì 26 febbraio alle ore 18.30 nei locali dell’Oratorio Don Bosco, siti in Via Anita Garibaldi 290. La cittadinanza è invitata a partecipare.