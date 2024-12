Consorzio Irriguo del Torrente Gallico, Leonardo Del Giudice eletto Presidente

Si è svolta domenica 15 dicembre 2024, presso la sede di Gallico Superiore, l’Assemblea della

deputazione dei delegati del Consorzio Irriguo del Torrente Gallico, convocata dal Presidente

Giuseppe Marcianò per l’elezione del Presidente del Consorzio, del Vice Presidente, del Consiglio

Direttivo e del Collegio degli Arbitri per il quinquennio 2025/2029.



L’Assemblea della deputazione dei delegati all’unanimità ha eletto Leonardo Del Giudice

Presidente, Domenica Laganà Vice Presidente, Carmelo Greco, Vincenzo Laganà, Stefano Morabito,

Giovanni Nicolosi, Pasquale Marcianò, Michele Mazzacua, Giuseppe Palermo, Domenico Pizzimenti,

Giuseppe Surace e Antonio Trapani Lombardo componenti del Consiglio Direttivo e Giuseppe Greco,

Pasqualino Fiumanò, Alessio Suraci, Pasquale Cannizzaro e Santo Scarpelli membri del Collegio degli

Arbitri.

Elezioni e nuovo assetto direttivo

Il neo Presidente Leonardo Del Giudice succede a Giuseppe Marcianò che ha ricoperto la

carica di Presidente con impegno e dedizione ininterrottamente per ben 44 anni.



Nel prendere la parola Leonardo Del Giudice, dopo aver ringraziato il Presidente uscente

Giuseppe Marcianò per il proficuo lavoro svolto in tutti questi anni e tutti i delegati per la fiducia

espressa con il loro voto favorevole, ha proposto la nomina di Giuseppe Marcianò a Presidente

Onorario del Consorzio che è stata accolta all’unanimità dalla deputazione dei delegati.



Ulteriori ringraziamenti sono stati rivolti dal neo Presidente all’Ing. Filippo Maltese per il

personale impegno profuso negli anni nell’interesse del Consorzio, una collaborazione che ha già

portato migliorie al servizio reso dal Consorzio e che in futuro non potrà che continuare vista la

disponibilità e l’esperienza pluriennale dell’Ing. Filippo Maltese.

Il lavoro svolto nel passato e le opere realizzate

Va ricordato che, nel corso degli anni, il Presidente uscente Giuseppe Marcianò con la

collaborazione di alcuni consortisti, in particolare dell’Ing. Filippo Maltese, è riuscito a far realizzare a

totale carico del Consorzio alcune opere come il ripristino della pescaia e di centinaia di metri di

canale reso inutilizzabile dallo scorrimento delle acque del torrente, la trivellazione di un pozzo di

notevole portata e la posa in opera di centinaia di metri di tubazione, in sostituzione dei canali a cielo

libero distrutti dal crollo degli argini del torrente.

Le collaborazioni istituzionali

Inoltre con la fattiva collaborazione del Consorzio di Bonifica che si è interamente occupato

della progettazione, della richiesta del finanziamento alla Regione Calabria, dell’appalto e

dell’esecuzione dei lavori sono stati realizzati gli interventi sollecitati dal Consorzio Irriguo che

prevedevano sia l’intubamento di alcuni chilometri di condotta che la direttissima per Gallico sempre

intubata, mentre dall’ANAS, ai margini dell’erigenda strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, si

è riusciti ad ottenere una nuova condotta ed una strada complanare da porre a servizio degli

agrumeti confinanti.

Obiettivi futuri e miglioramento fondiario

Il neo Presidente ha affermato che opererà con la Vice Presidente e il Consiglio Direttivo per

migliorare il servizio reso dal Consorzio Irriguo del Torrente Gallico ciò nell’esclusivo interesse dei

consortisti e che il suo intento sarà quello di favorire e stimolare il gioco di squadra coinvolgendo

così tutti coloro che saranno disponibili a collaborare per la risoluzione delle problematiche inerenti il

miglioramento fondiario.



Particolare attenzione verrà data all’esercizio e alla manutenzione delle opere di

miglioramento fondiario, con particolare riguardo agli impianti costituenti il sistema idrico e si

assumerà ogni iniziativa utile per lo sviluppo socio-economico del territorio della vallata del Torrente

Gallico.



Si cercheranno possibili intese con gli enti istituzionali che potranno dare supporto al

Consorzio, affinchè si possano migliorare le caratteristiche tecnico-funzionali degli impianti idraulici

realizzati e, in particolare, alla possibile interconnessione degli stessi.