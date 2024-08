Gallina, beni immobili da riqualificare. Marino (Fdi): 'Ferita aperta'

Per il consigliere è necessario "Bloccare subito la riconsegna dell’ex Carcere Giudiziario al Demanio dello Sato ed attivare un tavolo tecnico-istituzionale".

Si è svolta stamani la Commissione Consiliare Permanente “Controllo e Garanzia” presieduta dal Consigliere comunale Massimo Ripepi, su richiesta del Consigliere comunale Demetrio Marino, Capogruppo di Fratelli d’Italia, per discutere la procedura per l’eventuale riconsegna del bene demaniale dell’ex Carcere Giudiziario della frazione di Gallina: una seduta che, però, ha portato alla luce, in maniera inequivocabile, una profonda ferita che divide la parte amministrativa dalla parte politica del Comune di Reggio Calabria.

“Da quanto emerso dall’audizione con il Direttore Generale e il Dirigente del Settore 7 – Patrimonio, pare che gli uffici amministrativi, rivestitisi di un’inopportuna autonomia e staccati totalmente da un qualsivoglia indirizzo politico, abbiano indicato il suddetto sito demaniale come ‘bene da riconsegnare’, poiché l’art 56-bis del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all’esito di apposito monitoraggio effettuato dall’Agenzia del Demanio l’ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.”

E’ quanto ha dichiarato Demetrio Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria.

“Tuttavia, questa decisione non riflette pienamente la realtà. – ha puntualizzato Marino – Difatti, secondo la Delibera n. 7 del 10 febbraio 2017, il Consiglio comunale di Reggio Calabria aveva acquisito dal Demanio dello Stato questo bene e successivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 31 luglio 2017 aveva previsto con atto di indirizzo la rigenerazione dell’immobile, inserendo la sua riqualificazione all’interno del progetto “SportScape”, ricadente tra le opere del Decreto Reggio. Tale progetto, però, come d’altronde tutti gli altri legati al suddetto decreto, è attualmente fermo a causa dei problemi atavici dell’Ente con i numerosi contenziosi amministrativi che affliggono la programmazione delle opere pubbliche nella nostra Città.”

“Durante la Commissione di oggi, quindi, abbiamo appreso che l’azione amministrativa è stata condotta senza consultare la parte politica: questo approccio difforme ha portato tutti i Consiglieri comunali presenti, di maggioranza e minoranza, a richiedere, in maniera unanime, di rivedere la scelta amministrativa, coinvolgendo nuovamente il Demanio dello Stato alla luce dei progetti esistenti per il territorio comunale, in particolare per l’area di Gallina.”

“Inoltre, – ha proseguito il Consigliere Marino – sottopongo nuovamente la proposta che avevo già mosso il 30 aprile 2024, ma che di fatto è rimasta totalmente inascoltata, e che riguarda l’istituzione di un tavolo tecnico-istituzionale per la rigenerazione e riqualificazione dell’area sita in località Gallina, comprendente sia l’ex Carcere Giudiziario in questione che l’edificio dell’ex Università di Agraria ed altri edifici e terreni circostanti. Tale tavolo, composto da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, del CONI con il contributo dei Consiglieri comunali, espressione del territorio e il Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Moscato” Gallina, mira a elaborare e attuare un progetto condiviso che promuova la valorizzazione del territorio, integrando attività didattiche, sportive e di ricerca.”

“L’obiettivo del tavolo tecnico-istituzionale sarà quello di elaborare una strategia efficace per la riqualificazione e valorizzazione dell’area, sfruttando al meglio i fondi disponibili e coinvolgendo tutte le parti interessate per garantire un sviluppo organico e sostenibile del territorio – ha concluso il Consigliere Demetrio Marino – invito pertanto il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri comunali ed i Dirigenti dell’Ente a prendere seriamente in considerazione tale proposta, al fine ultimo di recuperare un bene storico e culturale, che certamente contribuirà anche al rilancio economico e sociale della frazione di Gallina e dell’intera città di Reggio Calabria.