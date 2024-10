Gallo: “Voglio una Reggina arrogante e presuntuosa. Baclet? Non solo”

Nuova era amaranto. Luca Gallo si presenta alla stampa, le prime parole del nuovo presidente della Reggina.

“Cevoli ha tutta la fiducia della società, cosi ho sentito dire gli altri presidenti in televisione in occasioni simili (ride, ndr). Taibi e il prolungamento? Dovevo affidarmi ad un profondo conoscitore di calcio, è il suo lavoro da sempre. Il suo passato parla per lui, e nel presente l’ho già apprezzato come serio professionista e persona leale. Consiglieri di minoranza? Il cda è convocato per domani”.