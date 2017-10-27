Giovedì 26 ottobre in tutti i plessi dell’I.C. “Galluppi-Collodi-Bevacqua” si è svolta l’ormai tradizionale ” Festa d’Autunno con i Nonni ”. Su invito del Dirigente Scolastico dott.ssa Mariantonia Puntillo, i nonni sono intervenuti numerosi, per trascorrere qualche ora all’insegna dell’allegria e del divertimento, in compagnia dei loro nipotini. Palcoscenici d’eccezione sono stati i grandi cortili dei plessi Galluppi e Collodi , addobbati a festa per l’occasione con cartelloni e disegni sul tema dell’autunno, realizzati in forma laboratoriale dagli alunni , mentre ricchi cesti di frutti autunnali facevano bella mostra di sé nei rispettivi androni.

L’accoglienza degli alunni ai nonni

A cominciare sono stati gli alunni, che hanno accolto i nonni e le nonne con lunghi applausi e canti corali, con i quali hanno esternato il loro affetto ed il loro ringraziamento verso chi quotidianamente si prodiga nel dare il proprio insostituibile contributo all’interno del contesto familiare , accompagnandoli nella crescita con pazienza e dedizione e tramandando loro il proprio sapere e la propria esperienza.

E’ toccato anche ai nonni cimentarsi in varie performance : accompagnare i piccoli della Scuola dell’Infanzia in percorsi ludico-motori e girotondi ; raccontare agli alunni della Scuola Primaria dei giochi dei loro tempi; partecipare al ” Musichiere…per i nonni” ; recitare poesie in vernacolo e raccontare esilaranti barzellette e finanche ballare!

I campioni messicani di trottola e gli attestati

Non è mancato un momento altamente spettacolare : l’esibizione di due campioni messicani di trottola acrobatica, che hanno entusiasmato i presenti con le loro eccezionali abilità , facendo rivivere ai nonni un gioco dei loro tempi e presentando ai bambini un gioco che non conoscevano ma che li ha molto interessati.

A conclusione della festa , attestati di partecipazione sono stati consegnati ai nonni che si sono esibiti, con la riconoscenza, per tutti i nonni, di essere importanti per la crescita e la trasmissione di tradizioni ed educazione , di essere colonne portanti della vita moderna, nonché legame col passato e linfa per il futuro.