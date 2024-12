Gambarie, l’appello degli sciatori al Sindaco: ‘Si faccia tutto il possibile per aprire gli impianti’

"Noi appassionati siamo pronti ad affiancarLa, a cercare insieme soluzioni per far sì che questa stagione non venga ricordata come un’occasione persa". L'appello al sindaco Malara

Riceviamo e pubblichiamo la lettera degli “Sciatori Gambarie” indirizzata al Sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte, Francesco Malara.

Lettera aperta al Sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte

“Egregio Sindaco,

Le scriviamo con il massimo rispetto e un pizzico di ironia, perché ciò che sta accadendo a Gambarie sembra un paradosso che merita di essere affrontato con un sorriso, ma anche con determinazione.

Finalmente abbiamo tutte le carte in regola per fare di Gambarie il fiore all’occhiello del turismo invernale del Centro-Sud: neve abbondante, una nuova strada veloce e senza curve che collega Gambarie a Reggio Calabria in pochissimi minuti e la rende facilmente accessibile anche alla Sicilia orientale. Abbiamo un panorama unico al mondo, dove si può sciare con lo sguardo che abbraccia il mare. E, non dimentichiamolo, abbiamo un comprensorio sciistico che porta con sé la storia e l’orgoglio di un’inaugurazione memorabile, con un campione come Kristian Ghedina a tagliare il nastro.

Una situazione che ci preoccupa

Eppure, proprio adesso, quando le condizioni sono perfette, si vocifera che gli impianti potrebbero non aprire. Una notizia che rimbalza sui media e nei gruppi di appassionati di sci del Centro-Sud Italia, generando incredulità e amarezza. Sindaco, siamo certi che anche Lei, come noi, stia pensando: “Non può essere vero!”

Sappiamo bene che Gambarie non è solo una stazione sciistica, ma un simbolo delle potenzialità del nostro territorio. È un luogo capace di attrarre famiglie, appassionati e sportivi da Calabria e Sicilia, un’eccellenza del Sud che merita di essere valorizzata. La Sua passione per lo sci, che conosciamo e apprezziamo, e gli sforzi che negli anni sono stati fatti per rendere Gambarie una realtà unica ci danno la speranza che questa situazione possa essere sbloccata.

Una richiesta di azione

Capiamo che le difficoltà non manchino. Questione di risorse, burocrazia, logistica: il lavoro da fare è certamente complesso. Ma siamo qui per dirLe che non è solo. Noi appassionati siamo pronti ad affiancarLa, a collaborare, a cercare insieme soluzioni per far sì che questa stagione non venga ricordata come un’occasione persa.

La neve c’è, gli sciatori aspettano, e Gambarie può diventare il punto di riferimento per l’inverno di tantissime famiglie e appassionati. Non possiamo permettere che un comprensorio così straordinario resti fermo ai box.

Sindaco, Le chiediamo di fare tutto il possibile – e anche l’impossibile – per aprire gli impianti. Noi siamo al Suo fianco, pronti a collaborare e a sostenerLa in ogni passo necessario per restituire a Gambarie il posto che merita: quello di regina dell’inverno del Centro-Sud.

Con stima, fiducia e tanta passione,

Firmato da Sciatori Gambarie