Inaugurazione GA-GA, il sindaco Malara: ‘Opera importante per la vallata e per tutta la Regione’

La strada a scorrimento veloce Gallico – Gambarie è finalmente realtà. Presente alla cerimonia dell’inaugurazione e del taglio del nastro anche il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara, che ai nostri microfoni ha commentato la realizzazione di un’opera così importante per i cittadini da lui rappresentati.

“L’importante era tagliare il nastro e iniziare a percorrerla. Questa è un’opera importante per la vallata e per tutta la Regione Calabria. Vorrei che diventasse un simbolo di unione e di operosità per tutta la Regione, perché quando da calabresi ci mettiamo in testa qualcosa, riusciamo a collaborare, troviamo i punti di contatto e riusciamo a realizzare quello che ci eravamo prefissati. Quindi in qualche modo dissacriamo quello che è un pensiero comune, ossia che le cose qui non si possano fare: questa invece è la dimostrazione che invece è possibile, si possono fare bene, e se tutti remano dalla stessa parte ne possiamo fare tante”.

“Spero – conclude il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara – che sia un auspicio per la mia popolazione, per Santo Stefano, per Gambarie, per tutta la Calabria. Viva la Calabria e, consentitemi, viva Santo Stefano”.