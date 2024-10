Gambarie, ancora poca neve: la situazione degli impianti

Si scia. E questa è una buona notizia. Purtroppo però la poca neve non consente ancora una piacevole e lunga sciata, soprattutto per gli sciatori esperti che rimangono in attesa dell’apertura totale degli impianti di Gambarie.

Su “Gambarie Web“, la pagina dedicata a tutti gli appassionati della montagna e agli amanti di Gambarie, si legge: “Non c’è molta neve ma quella poca caduta è stata “lavorata” dagli addetti che al momento hanno resa sciabile l’azzurra. Domani mattina presto dovranno risalire per portare ancora neve sulle pedane delle seggiovia in modo da renderle utilizzabili. Pertanto: domani si scia, la pista azzurra domani sarà aperta agli sciatori a partire dalle ore 10.00. Inoltre Sarà garantito l’accesso anche ai pedoni sulla prima seggiovia”.

Non si prevedono quindi grossi numeri per la seconda domenica dell’anno. Gambarie rimane in attesa di un’abbondante nevicata che possa ravvivare la località montana del Comune di Santo Stefano.