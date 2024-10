Gambarie e apertura impianti, il sindaco Malara spiega i motivi dei ritardi

Qualche lamentela e una decina di sciatori arrabbiati per il ritardo nell’apertura degli impianti di risalita a Gambarie. Nella mattinata di ieri gli operatori di Asproservice hanno dovuto lavorare a lungo prima di garantire il funzionamento dell’intero comprensorio sciistico, vista la tanta neve fatta nella notte.

Il sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte Francesco Malara spiega i motivi del ritardo:

“Ci dispiace per il disservizio avvenuto nella mattinata della giornata odierna di cui ci scusiamo con i turisti;

Ciò nonostante sul sito della Ditta che gestisce gli impianti seggioviari e sui gruppi WhatsApp a cui partecipiamo era stato scritto in mattinata che le seggiovie avrebbero aperto cosi come hanno aperto alle 10.00 in quanto era necessario liberare le pedane, soprattutto della seggiovia Telese, dalla neve accumulatesi nella notte a causa del forte vento;