Gambarie 3.0, ci siamo quasi. Countdown per l’apertura dei nuovi impianti – FOTO

Pista scuola sci artificiale e tappeto mobile, mancano soltanto 3 giorni all’inaugurazione ufficiale dei nuovi impianti di Gambarie.

L’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte, attraverso un post su Facebook, tiene aggiornati gli amanti della montagna invitandoli a partecipare all’inaugurazione degli impianti prevista per domenica 15 novembre.

“Andiamo ad analizzare la pista da sci “campo scuola” in “GEOSKI”. La pista è realizzata sulla pista “SUD”, in prossimità della stazione intermedia della seggiovia, servita dal tappeto mobile di nuova realizzazione.

La pista, in materiale sintetico “Geoski”, garantisce di sciare e di praticare snowboard come su un manto di neve compatta. La pista per la discesa, posizionata parallelamente al tappeto mobile, ha una larghezza di circa 10 m ed una lunghezza di 50m circa.

Il manto sintetico utilizzato ha una scorrevolezza pari a quello della neve, e si potranno praticare le discipline invernali (discesa – snowboard) con la normale attrezzatura, in qualsiasi periodo dell’anno”.