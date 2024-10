Gambarie 3.0, il futuro è già in corso di costruzione

Se lo scorso anno Gambarie vi ha donato indimenticabili emozioni, per la stagione 2019-2020 sono in arrivo altre fantastiche novità. Pista artificiale, tapis roulant e snowtubing vi dicono qualcosa?

Già da qualche mese, si parla delle nuove attrazioni che, presto, caratterizzano l’amata montagna reggina. Il comprensorio sciistico di Gambarie diviene ancor più grande e all’avanguardia, per ospitare sempre più turisti e per non far mancare nulla agli appassionati che, da anni, già la frequentano.

“Il futuro è già in corso di costruzione” si legge nella locandina diffusa dall’Amministrazione Comunale di Santo Stefano d’Aspromonte. L’appuntamento per l’inaugurazione delle nuove proposte per la stagione invernale è prevista per domenica 15 dicembre.

PROGRAMMA

ore 10:30 inaugurazione pista artificiale in geoski, tapis roulant campo scuola e snowtubing;

ore 12:30 dj set con spritz gratuiti presso la partenza dello skilift ‘Mareneve’;

ore 16:30 accensione albero di natale in piazza Mangeruca;

ore 17:00 falò con musica popolare, degustazione di prodotti tipici e vin brulè.

Skipass giornaliero e lezioni gratuite con i maestri della scuola sci Gambarie. Servizio navetta gratuito da piazza Mangeruca alla partenza dei nuovi impianti.