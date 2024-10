Gambarie, arriva la prima neve. Il sindaco Malara: ‘Teniamo le dita incrociate’ – FOTO

In meno di 24 ore cambia lo scenario aspromontano a causa del crollo termico previsto e ampiamente annunciato in Calabria ma la neve di questa notte, caduta copiosa nel comprensorio sciistico di Gambarie, non consente ancora di dare il via alla stagione sportiva.

Gli sportivi rimangono però con le dita incrociate speranzosi di mettere al più presto gli sci ai piedi.

“Si è fatta attendere ma alla fine è arrivata – commenta ai nostri microfoni il sindaco di santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara – L’apertura degli impianti? Noi siamo pronti. Speriamo che continui a nevicare come in questi minuti”.

In piazza Mangeruca ci sono ancora pochi centimetri e per battere le piste è necessario avere una buona base di neve.

“Gli operai sono già pronti per avviare tutti gli impianti di risalita e consentire ai tanti sportivi di poter iniziare la stagione. Non siamo ancora in grado di prevedere quanta neve farà. Ma se ci sono le condizioni potremmo aprire anche domani gli impianti”.

In attesa di notizie certe sull’eventuale apertura, che arriveranno non prima di questa sera, incrociamo anche noi le dita.

“Le strade sono perfettamente percorribili e la viabilità è buona – conclude il sindaco Malara – Speriamo di poter al più presto sciare tutti insieme e godere così soprattutto delle due belle piste Telese e Nino Martino”.

