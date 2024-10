La domenica a ‘La Baita’ di Gambarie: un imperdibile rito tra gusto e tradizione

Nell’immaginario collettivo la domenica assume un significato molto particolare. La domenica, in particolar modo in Calabria, è sinonimo di famiglia, divertimento e buona cucina. C’è chi decide di trascorrerla a casa con i parenti, chi preferisce passarla in giro in compagnia di amici e chi non disdegna nè l’una, nè l’altra scelta.

L’interrogativo che, però, tutti si pongono giunti all’inizio del weekend è: “Dove trascorrerla?”. Soprattutto in inverno, la risposta non può che essere Gambarie d’Aspromonte, la tanto amata montagna reggina che offre un divertimento a 360°. Costruito interamente in legno su tre diversi piani ed in completo stile alpino, nel bellissimo panorama della piazza centrale di Gambarie, si staglia ‘La Baita‘, la nuova struttura ricettiva che ha già conquistato il palato di reggini e turisti.

Chi sceglie la montagna probabilmente sceglierà anche la carne come alimento di accompagnamento alle sue giornate. E, proprio grazie a questo presupposto, che nasce la prima steakhouse di Gambarie. ‘La Baita’ ha aperto le sue porte il giorno di San Valentino ed, in queste settimane, ha avuto modo di far conoscere le sue specialità. Un concept completamente differente da quelli già presenti ed ormai consolidati sul territorio. La Baita si propone come rivoluzione nel modo di vivere la magia della montagna attraverso speciali promozioni dedicate agli avventori.

“Selezioniamo con attenzione le migliori carni e i migliori prodotti e li prepariamo con passione e amore per voi, per offrirvi un’esperienza culinaria unica”.

IL PRANZO A ‘LA BAITA’

Aperta tutti i giorni sia a pranzo che a cena (escluso il martedì), nella nuova struttura ricettiva è possibile gustare piatti ricercati, sempre differenti, che riportano, in qualche modo, alla tradizione locale. Dal misto di salumi e formaggi con tris di polpette, agli strozzapreti ai funghi all’imperdibile fagiolata con lardo passando per la speciale stroncatura cacio e pepe con noci e guanciale di suino nero calabrese e la tartare di manzo con uovo impanato.

A ‘La Baita’ la vera protagonista è la carne! La steakhouse propone carni pregiate ed attentamente selezionate come:

la squisita ‘Pluma Iberica’, un taglio di carne di maiale che proviene dal collo, morbido ricco di grosso ed abbastanza difficile da trovare;

la tomahawk, la famosa bistecca preistorica con l’osso;

il cuberoll argentino;

il rib eye.

Ogni tipo di carne è accostato a contorni, vini e birre anche artigianali e locali. Ogni abbinamento è ideato per esaltare la qualità delle ricette che conquisteranno le papille gustative di quanti sceglieranno di fermarsi a trascorrere qualche piacevole ora a ‘La Baita’.

TIPI DI MENÙ

Per quanto riguarda il menù del ristorante, ‘La Baita’ lascia libera scelta scelta ai suoi avventori, senza però lasciarli ‘allo sbaraglio’. Il menù à la carte è sicuramente il più gettonato per il pranzo del sabato, della domenica o per le cene. Per i pranzi di mercoledì, giovedì e venerdì la steakhouse di Gambarie ha ideato un menù giro carne che prevede una selezione di diversi tagli a 25€ (bibite escluse). Un motivo in più per godersi la montagna, anche, durante la settimana e per assaggiare tutti i tipi di carne del ristorante in modo da scoprire quale sarà il vostro preferito!

INFO & PRENOTAZIONI

La Baita – Hotel – Ristorante – Steakhouse

Via Nazionale, 52 – Gambarie d’Aspromonte

3760313837

