Vivi la magia della montagna a ‘La Baita’ di Gambarie

“La Baita” nuova struttura ricettiva in provincia di Reggio Calabria apre le sue porte ai turisti. Costruito interamente in legno su tre diversi piani ed in completo stile alpino, l’hotel si staglia nel bellissimo panorama della piazza centrale di Gambarie d’Aspromonte e, ancora prima della sua apertura, promette grandi rivoluzioni.

Un albergo in montagna in cui sarà possibile soggiornare sia d’inverno che d’estate. A far da padrone non saranno solamente i nuovi ambienti, l’aria fresca o il contatto con la natura, ma la cucina. Il nuovo gestore della struttura, Paolo Tripodi, ci ha illustrato tutte le novità di cui i viaggiatori potranno usufruire a partire da venerdì 14 febbraio.

INAUGURAZIONE

“La Baita” aprirà le sue porte nel giorno di San Valentino con un menù speciale e un pacchetto hotel/ristorante ideale per trascorrere la festa degli innamorati in compagnia della vostra dolce metà: menù ristorante San Valentino 35€ a persona (dolci e bibite inclusi);

pacchetto coppia. cena per 2 e pernottamento in camera doppia la notte tra il 14 e il 15 Febbraio 140€ a coppia.

“Quest’anno a San Valentino regalatevi la magia della montagna in una location unica… La Baita”.

Per la sua prima cena, il nuovo ristorante ha deciso di portare in tavola la tradizione unita a delle gustosissime novità.

Dal misto di salumi e formaggi con mini tartare di manzo, a ‘La Baita’ sarà possibile gustare anche degli squisiti primi piatti come gli strozzapreti ai funghi e la speciale stroncatura cacio e pepe con noci e guanciale di suino nero calabrese. Per quanto riguarda invece i secondi piatti, gli innamorati presenti all’inaugurazione potranno scegliere tra una tagliata di cuberoll irlandese o la picanha.

Per concludere nel migliori dei modi questa indimenticabile ricorrenza, gli avventori potranno gustare del tiramisù o una mouse di ricotta con crumble di biscotti e miele al bergamotto. Gli ospiti de ‘La Baita’ avranno, in ogni caso, la possibilità di scegliere tra il menù fisso proposto ed il menù alla carta. Il ristorante lascia libera scelta ai suoi avventori affinchè possano gustare tutte le specialità.

STEAKHOUSE

La peculiarità de ‘La Baita’ riguarderà la sua particolare cucina. Bar, ristorante, ma soprattutto steakhouse. I reggini e tutti i turisti che sceglieranno la nuova struttura ricettiva troveranno dei tagli di carne molto particolare, forse, mai visti prima dalle nostre parti. Ogni carne non è solo attentamente selezionata per quanto riguarda la sua qualità, ma anche per il suo ‘abbinamento’ alla montagna.

Punta di diamante dell’offerta culinaria de La Baita sarà la ‘Pluma Iberica‘, un taglio di carne di maiale che proviene dal collo, morbido ricco di grosso ed abbastanza difficile da trovare. Vi saranno inoltre anche tagli un pò più ‘classici’, ma sempre tipici di una steakhouse, come ad esempio: la tomahawk, la famosa bistecca preistorica con l’osso e ancora, il cuberoll argentino, il rib eye. Ogni tipo di carne verrà accostato a contorni e, più in generale, piatti ideati per esaltarne le qualità.

Una particolare attenzione sarà riservato alla qualità delle materie prime non solo per quanto riguarda la carne, importata dai migliori distributori italiani ed internazionali, ma anche per tutti i prodotti locali. Salumi, formaggi, funghi porcini dell’Aspromonte saranno accompagnati da birre artigianali e vini locali.