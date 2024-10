Gambarie Bike Park, Marino: “Area dello Stretto e Aspromonte insieme per il turismo”

Le iniziative pensate dall’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte si riflettono positivamente anche su Reggio Calabria. A parlare dei grandi vantaggi per la città metropolitana è l’assessore alle politiche comunitarie e Smart City.

“Le iniziative pensate per la montagna reggina dimostrano che esiste una grande sinergia tra mare e montagna”.

Queste le parole dell’Avv. Giuseppe Marino, che prosegue:

“Dopo anni di noncuranza, si sta lavorando insieme per fare in modo che l’area dello Steetto e l’Aspromonte diventino un’attrattiva importante della nostra provincia”.

L’assessore di Reggio Calabria non può non parlare di turismo e di sostenibilità e di come questi due grandi obiettivi si stiano espandendo a macchia d’olio non solo in città.

“Basta pensare alla piattaforma multilingue ‘Smart Tourism’ lanciata qualche settimana fa che promuove la nostra città nel mondo. Ciò che ci unisce è la voglia di lavorare bene per il nostro territorio, ma anche gli obiettivi da raggiungere, come ad esempio, la sostenibilità ambientale”.

Quello di utilizzare meno le auto in favore delle biciclette è un tema su cui l’amministrazione comunale reggina torna spesso.

“Anche il sindaco Malara ha sposato questa iniziativa di sostenibilità promuovendo una magnifica giornata in montain bike qui a Gambarie. A lui e a tutta la sua amministrazione voglio dire grazie per l’impegno e la passione per rilanciare tutto il comprensorio di Santo Stefano. Sono centinaia i ciclisti provenienti da altre regioni che si sono dati appuntamento a Reggio Calabria per scoprire le piste del comprensorio aspromontano”.

Marino conclude:

“Dobbiamo costruire città sostenibili, meno macchine, più biciclette equivalgono ad una migliore qualità della vita”.