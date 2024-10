Gambarie, al via la stagione invernale: la fiaccolata della Snowfamily

Manca poco più di un giorno alla fiaccolata organizzata a Gambarie dall’associazione Snowfamily per dare il benvenuto al nuovo anno. Ancora una volta, un’iniziativa per stare insieme, divertirsi e vivere la montagna. Dopo il freddo dei giorni scorsi, le temperature sembrano essere tornate a regime, ma gli appassionati non hanno nulla da temere.

La fiaccolata si farà in ogni caso, sia in presenza sia in assenza della tanto amata neve. Impossibile dimenticare che Gambarie gode della presenza di una pista sintetica sulla quale sarà possibile ‘sciare’ tutto l’anno. Quale modo migliore di dare inizio alla stagione invernale se non illuminando tutta la montagna grazie all’utilizzo di speciali fiaccole? Per evitare ogni possibile incidente, la Snowfamily ha infatti deciso di rinunciare alle tradizionali torce di cera, in favore luci portatili che salvaguarderanno giacche da sci e guanti.

Leggi anche

PROGRAMMA

L’appuntamento per la fiaccolata è fissato per sabato 4 gennaio. Si inizia alle 15:00 con un dj set e qualche spritz per riscaldare l’atmosfera e per aspettare, insieme, il tramonto. Verso le 16:30 la Snowfamily provvederà alla distribuzione delle fiaccole ai partecipanti e, tutti insieme, si comincerà a risalire la montagna. Una volta arrivati a destinazione avrà inizio la suggestiva discesa che illuminerà l’intera pista.

Una quota di partecipazione è prevista per l’impiego della torcia utilizzata per la discesa, tutti i possessori potranno partecipare all’estrazione finale dei premi offerti dai partner dell’evento. In palio: