Gambarie, inverno sulla neve? Al divertimento ci pensa Snowfamily

Con l’arrivo della stagione invernale e (soprattutto) della neve l’ASD Snowfamily torna a fare compagnia agli appassionati della montagna.

La Snowfamily nasce a Reggio Calabria dalla passione di un gruppo di amici per lo snowboard. A queste latitudini, è obbligatorio riversare questo amore in sport alternativi, in special modo nei periodi più caldi. Ma con l’arrivo dell’inverno si torna subito ‘in sella’ ed a caccia di altre persone con cui condividere le grandi gioie dello sport.

Un gruppo di amici legati da tante passioni che desidera migliorare l’esperienza e le capacità dei singoli attraverso il divertimento e la condivisione. Le iniziative della Snowfamily sono pensate per divertirsi in compagnia ed, allo stesso tempo, usufruire di sconti speciali in tutta la Calabria.

OFFERTE

Sconti sulla quota dello skipass (giornaliero/stagionale) presso il comprensorio sciistico di Gambarie d’Aspromonte, ed i comprensori sciistici italiani convenzionati ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane);

con copertura assicurativa annuale contro infortuni ;

; copertura assicurativa annuale per responsabilità civile verso terzi ;

; sconti e promozioni dedicate presso i nostri partners commerciali Snowfamily;

Sono veramente tanti gli appassionati che, ogni anno, decidono di affidarsi alla Snowfamily per un servizio a 360°. La tessera è rinnovabile a partire dal 20 ottobre di ogni anno.

TESSERAMENTO

Come entrare a far parte della Snowfamily? Il tesseramento avviene tramite la compilazione dell’apposito modulo ed il versamento di una quota associativa annuale.

Entrare a far parte della Snowfamily non significa solo far parte di un gruppo di amici che condividono le stesse passioni, ma permette di aver una serie di vantaggi da non sottovalutare!