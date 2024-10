Gambarie non si ferma più, prevista una sciata ‘notturna’

Gambarie in fiaccola è l'evento previsto nel comprensorio sciistico della provincia di Reggio Calabria preso d'assalto in questi giorni da migliaia e migliaia di turisti. Il programma della serata e le parole del sindaco Francesco Malara

Gambarie sempre più in versione ‘no limits’. Dopo il successo della giornata di inaugurazione degli impianti di risalita che servono le due piste ‘Nino Martino‘ e ‘Telese‘, riaperte ufficialmente insieme al campione Kristian Ghedina (testimonial dell’evento), il Comune di Santo Stefano in Aspromonte organizza un secondo evento ancora più emozionante, impegnativo e, per questo, ancora più stimolante.

Leggi anche

Nessuno l’ha ancora mai vista, almeno per le nuove generazioni. L’ultima fiaccolata sulla neve risale ad oltre 20 anni fa. Questa volta però si fa sul serio con un vero e proprio evento, in programma sabato 2 febbraio. A Gambarie si terrà la prima edizione di ‘Gambarie in Fiaccola‘. Un evento organizzato nei minimi dettagli dal Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara:

“E’ un evento bellissimo. Ringrazio il presidente dell’associazione Snowfamily ASD Tiziano Tallarico, per la preziosa collaborazione. Gambarie è tornata ad essere una località vivace grazie ai tanti ragazzi che la frequentano e che dimostrano ogni giorno il proprio attaccamento alla montagna. ‘Gambarie in Fiaccola‘ rappresenta l’ennesima nota di colore ed allegria che apporta ancora più entusiasmo al nostro piccolo Comune. Stiamo organizzando tutto nei minimi dettagli. L’obiettivo futuro è quello di garantire sciate notturne più costanti lungo la ‘Mare Neve‘ e non solo in occasione di eventi sporadici. Tutti si stanno riconoscendo nel nuovo percorso di Gambarie. L’inaugurazione delle nuove piste da sci ha trasmesso energia all’intera comunità. La gente di Gambarie ha capito che la strada giusta è quella della partecipazione, anche gratutia. I tanti loghi presenti nella locandina dimostrano il lavoro di squadra che porterà solo risultati positivi. Vi aspettiamo sabato 2 febbraio!”