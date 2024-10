Gambarie salvo dal dramma incendi, il Comune: ‘Vi aspettiamo per ferragosto’

"Siamo lieti di ospitare per questo ferragosto, come da consuetudine, tutti i turisti che preferiranno la montagna"

“Per fortuna o per bravura ma certamente anche per la preziosa collaborazione dei cittadini e dei turisti, attualmente Gambarie e tutto il territorio del comune di Santo Stefano in Aspromonte non è stato interessato dai funesti incendi che negli scorsi giorni hanno interessato il resto dell Area Aspromontana”.

L’amministrazione comunale di Santo Stefano invita cittadini e turisti a trascorrere il ferragosto in montagna nella rinomata località.

“Siamo dunque ben lieti di ospitare per questo ferragosto, come da consuetudine, tutti i turisti che preferiranno la montagna in questa e nelle prossime giornate per una vacanza naturale tranquilla, fresca, sportiva e culturale.

Raccomandiamo a tutti un atteggiamento precauzionalmente più rispettoso del solito, ciò al fine di evitare potenziali pericoli.

Ed è per questo che abbiamo adottato la seguente ordinanza che pubblichiamo qui al fine di diffonderne il più possibile la conoscenza.

Rispettiamo l’ambiente e la nostra montagna”.