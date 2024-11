Gambarie, tutte le info per gli appassionati della neve

di Vincenzo Comi – L’Aspromonte si tinge di bianco. E’ arrivata finalmente la tanto attesa neve sulle montagne calabresi e già dalle 7:00 di questa mattina le strade che portano alla stazione sciistica del reggino Gambarie si sono colorate di bianco grazie all’abbondante nevicata di oggi.

Al momento continua a nevicare intensamente e le previsioni portano il fiocco di neve sopra Gambarie domani e anche nella giornata di lunedì con temperature in netto calo.

In piazza Mangeruca, largo principale del paese, attualmente ci sono 20 cm di neve. Qualche centinaio di metri più su, sulla pista azzurra ce ne sono 35.

Nonostante la nevicata di oggi tuttavia, gli appassionati dello sci dovranno ancora attendere qualche giorno. Secondo le migliori previsioni infatti solo la pista azzurra potrebbe essere aperta domattina. La pista nord e la ‘sud’ infatti rimarranno chiuse. Il fondo non può ancora garantire la stabilità agli sciatori.

I tanti appassionati della neve però potranno godere dello splendido scenario di Gambarie grazie all’apertura degli impianti. Si attendono notizie ufficiali da parte dei gestori, ma, come si legge sulla pagina FB ‘Gambarie Web’ “la neve non è in quantità sufficiente per essere battuta, attualmente l’uscita del battipista creerebbe danni al fondo, è inoltre la scarsa quantità non consente di completare alcune operazioni relative alla sicurezza delle piste, la seggiovia sarà regolarmente aperta. Per iniziare a sciare dobbiamo avere ancora un pò di pazienza.”

E ancora “Tutti si stanno impegnando per raggiungere al più presto l’ obiettivo di aprire già da domani. Intanto tirate fuori bob, palette e slitte. Vi aspettiamo. i mezzi spazzaneve sono all’opera ma ricordiamo che vige l’obbligo di avere le catene da neve a bordo o pneumatici invernali montati.”

La stagione invernale per gli amanti della neve sta per cominciare. Non rimane che aspettare e sperare in un week-end con abbondanti nevicate.

« Abbiamo aperto la pista Sud, abbiamo risistemato la biglietteria ed i tornelli per l’accesso agli impianti di risalita, abbiamo migliorato dal punto di vista tecnologico il sistema di bigliettazione prevedendo che i tickets per gli impianti possano essere acquistati anche all’interno delle strutture alberghiere. Anche le tariffe sono state rivisitate con alcune offerte interessanti per chi intende sottoscrivere abbonamenti pomeridiani o per il weekend. Inoltre abbiamo provveduto al ripristino dei battipista e delle motoslitte, essenziali per la gestione complessiva della stazione sciistica ed in particolare del manto nevoso».

Queste le parole del Sindaco Francesco Malara durante la presentazione del Gambarie Winter Village lo scorso dicembre.

“La nostra località turistica si presenta a questa stagione invernale con una veste completamente rinnovata – ha aggiunto il Sindaco Malara – anzitutto per i tempi. Per la prima volta dopo tanti anni arriviamo all’inizio dell’inverno senza alcun ritardo. Siamo pronti ad accogliere la prima neve con i motori già accesi.” Bene, la neve adesso è arrivata e i reggini e non solo sono pronti per scoprire le novità. Per quanto riguarda il completamento dei due nuovi impianti di risalita lato nord, Telese e Nino Martino, è già a buon punto. E’ probabile che finiscano i lavori già entro questa primavera. Verranno infine messe a disposizione dei turisti infrastrutture fondamentali che consentiranno di allungare la stagione invernale garantendo la possibilità di sciare anche quando la neve non è abbondante a valle.”