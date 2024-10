Gambarie, tutto pronto per la “Giornata della neve”: ecco le info utili

Il countdown per l'evento "Gambarie in pista" è giunto quasi al termine. Di seguito tutto ciò che c'è da sapere per la giornata della neve

Il sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte informa quindi i turisti che l’organizzazione di tale grande giornata prevede:

– il ritrovo in piazza Carmelo Mangeruca è previsto entro le ore 10.30.

Da lì gli sciatori partiranno con la seggiovia e gli sci ai piedi per raggiungere la pista azzurra e scendere dalla Telese fino alla partenza delle due nuove seggiovie.

I non sciatori, invece, potranno prendere l’apposito bus navetta che li accompagnerà da un percorso stradale alla partenza delle nuove seggiovie ove si ritroveranno i due gruppi.

In considerazione degli spazi ridotti insistenti nel punto di partenza e di inaugurazione dei nuovi impianti sciistici, si consiglia l’accesso con sci ai piedi per chi sa sciare in quanto tale sito non sarà raggiungibile con mezzi privati. Per ovviare a ciò e consentire l’afflusso di una parte di pubblico, ci saranno due appositi mini bus, di cui uno riservato alle autorità ed uno aperto al pubblico.

Entrambi i bus saranno dotati di apposito cartello indicativo, chiaramente l’uso di quello per il pubblico potrebbe richiedere lunghi tempi di attesa.

Alla partenza dei nuovi impianti ci sarà una cerimonia di benedizione religiosa, il taglio del nastro ed una fiaccolata benaugurante.

Tutte le altre attività si svolgeranno, invece, in piazza Mangeruca. Musica, degustazione, animazione, le iniziative organizzate per l’occasione saranno veramente tante.

Infine, per l’occasione sarà aperto in piazza Carmelo Mangeruca un infopoint gestito dalle ragazze del servizio civile del Comune di Santo Stefano e ad esso ci si potrà rivolgere per avere tutte le informazioni e per eventuale assistenza.

Al termine della cerimonia di inaugurazione anche i nuovi impianti potranno essere utilizzati liberamente dagli sciatori.

Il Sindaco Francesco Malara augura:

“Buona giornata della neve a tutti”.