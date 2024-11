Gambarie, work in progress per la prossima stagione. La Telese e la Nino Martino cambieranno nome – FOTO

di Vincenzo Comi – Già a lavoro con tre mesi di anticipo. Per farsi trovare pronti e programmare la riapertura della stagione invernale è necessario iniziare a lavorarci su con largo anticipo.

Lo hanno capito finalmente dirigenti e funzionari del Comune di Santo Stefano che già da lunedì 19 settembre, coordinati dal sindaco Francesco Malara, hanno deliberato le linee di indirizzo all’ufficio tecnico con impegno di spesa per la manutenzione delle piste da sci.

In effetti già lo scorso hanno Gambarie si è fatta trovare pronta alla prima nevicata e quest’anno le intenzioni dell’amministrazione comunale sono quelle di migliorare i servizi rispetto alla passata stagione.

Sono stati già installati, vicino al rifugio Husky, i piloni dello skilift ripristinando il vecchio impianto ed entro l’inizio della stagione invernale verranno montate le funi ed i ganci di traino. La pista sarà la ‘discesa’ ideale per principianti e bambini sostituendo di fatto un ‘baby-park‘.

Ci vorrà ancora un po’ invece prima di rivedere in moto i nuovi impianti di risalita lato nord, Telese e Nino Martino.

“I nuovi impianti di seggiovia sono realizzati all’80%. Abbiamo montato le funi e le sedute – spiega il sindaco Francesco Malara – Stiamo impiegando tutte le nostre risorse per poter collaudare gli impianti per questo inverno ma è davvero dura perchè siamo soggetti a continue verifiche ed autorizzazioni.”

La volontà del sindaco Malara è quella di dare un nuovo nome ai due impianti. Non più “Telese” e “Nino Martino” ma “Gambarie sullo Stretto” ed “Aspromonte verso le Eolie“.

Ma quali sono le altre novità che attendono i tanti sciatori per la prossima stagione?

“Sugli impianti della “Nord“, “Sud” ed “Azzurra” stiamo prevedendo alcuni miglioramenti – spiega il sindaco Malara – anche quest’anno ci sarà lo snow park (migliorato e posizionato sulla “Azzurra” con accesso gratuito), sarà migliorato il servizio web–cam per controllare la situazione meteo reale attraverso il nostro portale, verrà distribuita una tessera stagionale con microchip per consentire un accesso più immediato alle piste e sarà predisposta una convenzione con la Guardia di Finanza per quanto riguarda il soccorso alpino con una maggiore vigilanza e sicurezza sulle piste. Dalla parte opposta dello skilift stiamo realizzando una piccola pista da bob artificiale. E’ già arrivata tutta l’attrezzatura ed il materiale e contiamo di ultimarla entro la fine dell’anno utilizzabile per l’estate 2017. ”

Per concludere il sindaco Malara fa una promessa: “Sul tratto principale e quindi sulla pista storica si scia al mille per mille. Se dovesse nevicare noi siamo già pronti. Per i nuovi impianti c’è ancora un punto interrogativo…work in progress…”

QUI ALCUNI SCATTI DELLA PASSATA STAGIONE.