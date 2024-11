Gara di solidarietà al PalaLumaka per le popolazioni colpite dal terremoto

Dopo la risposta positiva del primo giorno, abbiamo deciso di continuare a raccogliere i beni di prima necessità per le popolazioni colpite dallo sciame sismico di questi giorni. Il punto di raccolta del PalaLumaka rimarrà ATTIVO anche nei prossimi giorni, dalle 16.30 in poi per la giornata di oggi. La nostra iniziativa è stata sposata anche dall’As Valanidi Calcio che attiverà per la zona SUD di Reggio un altro punto di raccolta presso il Reggio Village (strutture sportive Viale Messina) dalle ore 17 alle ore 20. Continuiamo a ricordarvi che i beni più importanti da inviare sono:

– Generi alimentari a lunga conservazione (cibi in scatola, bevande zuccherate, etc..)

– Indumenti intimi NUOVI

– Coperte

– Prodotti per l’igiene personale

Per maggiori informazioni utilizzate Facebook tramite le pagine di Ntc Sport Industries, Lumaka Reggio Calabria e Pala Lumaka.

AIUTATECI AD AIUTARE

Grazie, Luca Laganà

#Ntc Sport Industries