Hospice, firmato il contratto annuale 2016: “Garantite le cure palliative”

Il 2 agosto presso la Direzione Generale della Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria , il Commissario Straordinario , Dott. Giacomino Brancati ed il Presidente dell Hospice – Fondazione Via delle Stelle – Dott Vincenzo Trapani Lombardo, alla presenza del Dott. Salvatore Barillaro , e di una delegazione dell’Hospice, hanno firmato il contratto annuale 2016 : che garantisce ai cittadini della provincia di R.C. le cure palliative in degenza ordinaria, in Day Service , in ambulatorio ed in assistenza domiciliare.

Questo importante atto, per la cui sensibilità l’Hospice ringrazia il Dott. Brancati, consentirà , come atto consequenziale, che l’ Azienda Sanitaria Provinciale paghi le dovute spettanze dal 1 gennaio al 30 giugno 2016 al personale dell’ Hospice, che, in questi lunghi mesi ,nonostante la precarietà economica , ha lavorato con grande professionalità e dolcezza senza far mancare mai un sorriso agli ospiti di ” VIA DELLE STELLE” . La firma di questo contratto potrà essere l ‘avvio di nuove relazioni tra ASP e Fondazione dove, confermando l’interesse prevalente per la dignità ‘ della persona assistita, potranno essere potenziate le varie attività in un clima di collaborazione e sinergia tra pubblico e privato accreditato anche tramite il supporto della citta di Reggio Calabria che, con le molte iniziative, di singoli e di associazioni a favore dell’Hospice non ha mai fatto mancare la sua vicinanza .