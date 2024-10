Reggio, la denuncia di Lav: ‘Gattini abbandonati’. L’intervento del sindaco Brunetti

Informato della presenza di alcuni gattini in difficoltà, il primo cittadino si è adoperato per trovare una sistemazione

Sabato 21 maggio intorno alle ore 21 i volontari dell’Associazione Pets House by Angela si recavano in Via Archi Cep a Reggio Calabria allertati da una segnalazione di alcuni gattini di poche settimane in difficoltà trovati in prossimità di un torrente.

Recatisi sul posto si sono impegnati da subito per attivare il protocollo di intervento del Comune chiamando i Vigili urbani e il veterinario ASP. Giunto sul luogo il veterinario ASP di turno, il Dr. D’Ascola, si accerta subito dell’urgente necessità di ricovero degli animali in una struttura idonea di cui purtroppo il Comune di Reggio è sprovvista da anni. Dopo aver cercato invano di contattare gli enti preposti per la risoluzione della problematica, il Dr. D’ascola di comune accordo con i volontari si è deciso di far ricoverare i gattini presso la Clinica Veterinaria Camagna, aperta h. 24 per poter dare agli animali le cure del caso.

Il Sindaco Brunetti veniva informato il giorno dopo della situazione e insieme all’ufficio ambiente si è adoperato per trovare una sistemazione ai gattini grazie ancora una volta all’aiuto dei volontari dell’Enpa.