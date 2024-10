Gattuso “ringhia” ai suoi 40 anni. Buon compleanno Rino

Calabrese doc, nato a Corigliano Calabro il 9 gennaio di quaranta anni fa. Rino Gattuso oggi compie gli anni (40) e riceve l’abbraccio ideale dell’Italia sportiva intera. Giocatore dal carattere forte, straordinario temperamento, soprannominato Ringhio per la grinta e l’aggressività sempre mostrate in campo.

Amato da tutti, anche dai tifosi cosiddetti rivali, autoironico e capace di raggiungere traguardi incredibili, grazie a tutte quelle doti che abbiamo elencato in apertura, unite a qualità calcistiche e invidiabile forza di volontà.

Calcisticamente è cresciuto nel Perugia con il quale ha esordito in B e in A. Nel 1997 si trasferisce ai Rangers prima di fare ritorno in Italia la stagione successiva con la maglia della Salernitana. Dal 1999 al 2012 milita nel Milan, vince una Coppa Italia, due campionati, due Supercoppe italiane, due Uefa Champions League, due Supercoppe Uefa e una Coppa del mondo per club Fifa. Ha chiuso la carriera al Sion svolgendo anche il ruolo di allenatore.

Partecipa a tre Mondiali con la maglia della Nazionale Italiana (2201-2006-2010), due europei (2004-2006) e una Confederations up (2009). Ha vinto il Mondiale del 2006 con Marcello Lippi in panchina, suo grande estimatore.

Da tecnico inizia la sua avventura in Italia sulla panchina del Palermo, con un esonero arrivato dopo sei giornate di campionato. Una esperienza in Grecia conclusasi con le dimissioni, riparte dalla Lega Pro con il Pisa, subito la promozione in serie B. Tribolata la stagione successiva con problematiche societarie importanti e la retrocessione.

Il nuovo Milan gli consegna la panchina della squadra Primavera, a fine novembre 2017, causa esonero di Vincenzo Montella, diventa responsabile tecnico della prima squadra, un sogno che si avvera, dopo aver indossato quella maglia da calciatore per ben 335 volte.