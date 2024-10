Calciomercato, Gazzetta dello Sport: giro di attaccanti sull’asse Genoa-Reggina-Benevento

Il mercato degli attaccanti, un intrigo tutto da seguire quello in cadetteria che infiammerà l’intera sessione di calciomercato invernale. Fa il punto della situazione Nicola Binda su Gazzetta dello Sport:

Attaccanti, sarà effetto domino?

“Sull’asse Genoa–Benevento–Reggina si continua a lavorare sull’operazione che, se andrà in porto, sarà il manifesto di questo gennaio 2023. La Reggina avrebbe rilanciato per Forte, che non vede l’ora di lasciare Benevento: la sua valutazione resta attorno ai 2 milioni e, senza un sostituto, non verrà mai ceduto. Il nome del candidato più importante per prendere quel posto resta Coda, pronto a tornare a Benevento dopo il sofferto addio nel 2020. Possibile che adesso si metta una pietra sopra e il bomber torni da Vigorito? Bisogna anche convincere il Genoa che a parole continua a ribadire l’incedibilità di Coda, ma nei fatti lo libererebbe di fronte ad una offerta pari alla cifra con la quale lo ha acquistato in estate dal Lecce (1,5 milioni). Insomma, il Benevento potrebbe pagare Coda con i soldi di Forte, ma avrebbe un attaccante di 4 anni più vecchio e con un ingaggio superiore. Tutte valutazioni in corso sapendo che da un momento all’altro Vigorito potrebbe rompere gli indugi. Con un’ultima conseguenza: se il Genoa cede Coda, chi prenderà il suo posto per restare competitivo? E poi: su Forte si sono mossi in maniera molto velata anche Frosinone e Pisa, non trascuriamoli. Anche se il Pisa, visto lo stop di un mesetto di Torregrossa, un attaccante lo deve proprio prendere e continua a fare la corte al Brescia per Moreo, inseguito già la scorsa estate. Cellino continua a dire di no, ma fino a quando?”.